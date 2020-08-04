Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

The Sun: Гвардьола — самый высокооплачиваемый тренер премьер-лиги, Клопп и Моуринью в тройке 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Названы самые высокооплачиваемые тренеры
Фото: Reuters
Британский таблоид The Sun в своем Twitter опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров английской премьер-лиги.
По данным издания, шестое место занимает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Он зарабатывает 7,5 миллиона фунтов в год. Пятая позиция у Брендана Роджерса из «Лестера» (10 миллионов). На четвертом месте Карло Анчелотти, тренирующий «Эвертон» (11,5 млн).
15 миллионов фунтов в год зарабатывает Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Он расположился на третьей строчке. На вторую позицию издание поместило возглавляющего «Ливерпуль» Юргена Клоппа, указав, что он тоже зарабатывает 15 миллионов. Лидер рейтинга — главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола. Зарплата специалиста составляет 20 миллионов фунтов за сезон.
Видео дня. Мостовой пригласил на сборы дарившего мячи детдомам школьника
Спорт-Экспресс: последние новости
«Пришло время двигаться дальше». Глушаков попрощался с «Ахматом» «Пришло время двигаться дальше». Глушаков попрощался с «Ахматом» Илья Геркус — о письме игроков «Химок» в поддержку Юрана: «Красавцы!» Илья Геркус — о письме игроков «Химок» в поддержку Юрана: «Красавцы!» Дибала назван игроком года в серии A Дибала назван игроком года в серии A
Футбол , Брендан Роджерс , Юрген Клопп , Карло Анчелотти , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Химки» назвали источники финансирования
«Химки» назвали источники финансирования
Адвокат рассказал о правонарушении Кирилла Кокорина
Адвокат рассказал о правонарушении Кирилла Кокорина
Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина
Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение