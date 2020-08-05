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Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон 

Газета.Ru и ещё 29 2 часа назад
Газизов назвал цель «Спартака» на сезон
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
"Других целей у "Спартака", кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно. Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил", — сказал Газизов.
Функционер отметил, что команде должна помочь вся его большая история и все его болельщики.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые заняли седьмое место.
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Футбол , Шамиль Газизов , Спартак
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