Газизов назвал цель «Спартака» на сезон

"Других целей у "Спартака", кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно. Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил", — сказал Газизов.

Функционер отметил, что команде должна помочь вся его большая история и все его болельщики.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые заняли седьмое место.