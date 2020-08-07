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Источник: Тедеско выбрал Карпина лучшим тренером прошлого сезона в РПЛ 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Тедеско назвал лучшего тренера ЧР
Фото: © spartak.com
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отдал свой голос за наставника «Ростова» Валерия Карпина в голосовании за лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/2020.
Об этом сообщает Sport24. За второе и третье емсто немец голосовать отказался. Сам Карпин выбрал лучшим Сергея Семака («Зенит»), отдав второе место Вадиму Евсееву («Уфа»), а третье — Юрию Сёмину (экс-«Локомотив»).
Звание лучшего тренера сезона-2019/2020 получил Сергей Семак.
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Футбол , Сергей Семак , Доменико Тедеско , Вадим Евсеев , Юрий Семин , Валерий Карпин , Спартак , Зенит , Локомотив
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