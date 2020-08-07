Тедеско назвал лучшего тренера ЧР

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отдал свой голос за наставника «Ростова» Валерия Карпина в голосовании за лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/2020.
Об этом сообщает Sport24. За второе и третье емсто немец голосовать отказался. Сам Карпин выбрал лучшим Сергея Семака («Зенит»), отдав второе место Вадиму Евсееву («Уфа»), а третье — Юрию Сёмину (экс-«Локомотив»).
Звание лучшего тренера сезона-2019/2020 получил Сергей Семак.
Ранее Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом.