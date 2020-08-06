Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре 

Футболист играл в "Краснодаре" до своего заключения, а после того, как футболист вышел по условно-досрочному освобождению, клуб расторг с ним контракт. Со второй половины сезона-2019/20 Мамаев выступает в "Ростове".

"Мне комфортнее в Ростове. Я скажу свое мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные, чувствуется, что весь город — футбольный. Любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов", — заявил футболист в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее сообщалось, что Мамаев высказался о низких премиальных в "Ростове".