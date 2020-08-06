Матчи еврокубков могут перенести в другие страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключает, что некоторые квалификационные матчи еврокубковых турниров будут перенесены в нейтральные страны из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщается на сайте УЕФА, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча представителей союза и 55 национальных ассоциаций.

"Что касается клубных соревнований, то обсуждение было сосредоточено на предстоящих квалификационных раундах, и было дано подробное объяснение недавно опубликованного приложения к регламенту соревнований, в котором говорится о мерах, которые могут потребоваться в связи с ограничением на поездки и положительными тестами на коронавирус, что может повлиять на проведение соревнований", — говорится в сообщении.

"Было подчеркнуто, что для соблюдения ограничений на поездки и карантинных требований, установленных властями, может потребоваться перенести некоторые матчи в нейтральные страны/стадионы", — добавляется в сообщении.

УЕФА также поблагодарил Польшу, Венгрию, Грецию и Кипр, которые предоставили некоторые свои стадионы для проведения игр в запланированные даты матчей.

Также в ходе встречи обсуждались аналогичные проблемы, связанные с проведением игр национальных команд в сентябре. "На данном этапе нельзя сбрасывать со счетов возможность проведения международных матчей на нейтральных стадионах", — отмечается в сообщении.