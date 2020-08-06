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УЕФА допустил перенос отборочных матчей еврокубков в нейтральные страны 

Спорт РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Матчи еврокубков могут перенести в другие страны
Фото: © UEFA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключает, что некоторые квалификационные матчи еврокубковых турниров будут перенесены в нейтральные страны из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщается на сайте УЕФА, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча представителей союза и 55 национальных ассоциаций.

"Что касается клубных соревнований, то обсуждение было сосредоточено на предстоящих квалификационных раундах, и было дано подробное объяснение недавно опубликованного приложения к регламенту соревнований, в котором говорится о мерах, которые могут потребоваться в связи с ограничением на поездки и положительными тестами на коронавирус, что может повлиять на проведение соревнований", — говорится в сообщении.

"Было подчеркнуто, что для соблюдения ограничений на поездки и карантинных требований, установленных властями, может потребоваться перенести некоторые матчи в нейтральные страны/стадионы", — добавляется в сообщении.

УЕФА также поблагодарил Польшу, Венгрию, Грецию и Кипр, которые предоставили некоторые свои стадионы для проведения игр в запланированные даты матчей.
Также в ходе встречи обсуждались аналогичные проблемы, связанные с проведением игр национальных команд в сентябре. "На данном этапе нельзя сбрасывать со счетов возможность проведения международных матчей на нейтральных стадионах", — отмечается в сообщении.
"Краснодар" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, "Ростов" и московское "Динамо" — в квалификации Лиги Европы.
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Футбол , УЕФА , Динамо
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