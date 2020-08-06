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Манчини отреагировал на фотографию Кокорина в форме «Спартака» 

Чемпионат.com и ещё 8 3 часа назад
Манчини отреагировал на фотографию Кокорина в форме «Спартака»
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию в форме московской команды.
«Новый сезон. Новые цели. Всё начинается с мяча», — написал футболист. Пост прокомментировал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, написав Кокорину:«Удачи, бро». Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини также оставил комментарий, состоящий из нескольких эмодзи с аплодисментами.
2 августа красно-белые на своём официальном сайте объявили о переходе 29-летнего футболиста. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
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Футбол , Роберто Манчини , Кристиан Нобоа , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив
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