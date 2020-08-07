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Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
Фото: © EPA-EFE/PETER POWELL
Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" и швейцарский "Базель" стали последними участниками четвертьфинала Лиги Европы.
"Вулверхэмптон" на своем поле в ответном матче 1/8 финала одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 1:0, мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале "Вулверхэмптон" сыграет с испанской "Севильей".
"Базель" в ответной встрече 1/8 финала дома обыграл германский "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне — 1:0, автором единственного гола стал Фабиан Фрай (88). Первый матч также завершился победой швейцарской команды — 3:0. Соперником "Базеля" в четвертьфинале станет украинский "Шахтер".
В других матчах 1/4 финала английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с датским "Копенгагеном", а итальянский "Интер" — с германским "Байером".
Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала — 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.
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Футбол , Фабиан Фрай , Рауль Хименес , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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