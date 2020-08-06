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Украинская телеведущая Влада Седан рассказала, что стала женой игрока «Манчестер Сити» Зинченко 

Soccer News 1 час назад
Телеведущая рассказала о свадьбе с Зинченко
Фото: Soccer News
Украинская телеведущая Влада Седан на своем ютуб-канале рассказала, что в марте вышла замуж за защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александа Зинченко. Пара расписалась в Лондоне.

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко, ссори, уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут вне свои коррективы", — рассказала девушка.

Свадьба журналистки и футболиста запланирована на 24 августа в Киеве.
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