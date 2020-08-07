"Я считаю, что "Сочи" поступил мерзко. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой мяч, они радовались. Это вообще за гранью", — сказал Карпин в эфиреYouTube-канала "Коммент. Шоу".