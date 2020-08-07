Карпин: Кокорин усилит «Спартак»

«Как тренер, я хотел бы такого футболиста. Но это не для нас. Если была бы возможность, то взял бы, наверное, да. В русских реалиях он стоит заплаченных за него «Спартаком» денег. В русских реалиях все русские футболисты стоят денег. Я думаю, что он сделает «Спартак» сильнее», — сказал Карпин Youtube-канале «Коммент. Шоу»