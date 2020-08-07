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Карпин считает, что Кокорин усилит «Спартак» 

RT на русском 2 часа назад
Карпин: Кокорин усилит «Спартак»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который в настоящее время тренирует «Ростов», поделился мнением о переходе в московскую команду экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Как тренер, я хотел бы такого футболиста. Но это не для нас. Если была бы возможность, то взял бы, наверное, да. В русских реалиях он стоит заплаченных за него «Спартаком» денег. В русских реалиях все русские футболисты стоят денег. Я думаю, что он сделает «Спартак» сильнее», — сказал Карпин Youtube-канале «Коммент. Шоу»

Кокорин перешёл из «Зенита» в «Спартак» на правах свободного агента. По информации СМИ, зарплата форварда составила €3 млн в год.
Ранее Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина.
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Футбол , Валерий Карпин , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив
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