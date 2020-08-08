Ловрен рассказал об адаптации в «Зените»

"Думаю, на полную адаптацию у меня уйдет немного времени. Я опытный человек, знаю, чего от меня хотят. У нас сильная команда и сегодня мы это доказали. Полностью заслужили победу ", — сказал Ловрен в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.