Ловрен рассказал об адаптации в «Зените»

Футболист дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче за Олимп — Суперкубок России против московского "Локомотива" (2:1). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хорват заявил, что дебют получился отличным. Также он высоко оценил болельщиков петербургского клуба.
"Думаю, на полную адаптацию у меня уйдет немного времени. Я опытный человек, знаю, чего от меня хотят. У нас сильная команда и сегодня мы это доказали. Полностью заслужили победу ", — сказал Ловрен в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.