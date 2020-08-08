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Защитник «Зенита» Ловрен рассказал об адаптации в новом клубе 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Ловрен рассказал об адаптации в «Зените»
Фото: Газета.Ru
Футболист дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче за Олимп — Суперкубок России против московского "Локомотива" (2:1). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хорват заявил, что дебют получился отличным. Также он высоко оценил болельщиков петербургского клуба.

"Думаю, на полную адаптацию у меня уйдет немного времени. Я опытный человек, знаю, чего от меня хотят. У нас сильная команда и сегодня мы это доказали. Полностью заслужили победу ", — сказал Ловрен в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.

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Футбол , Зенит , Локомотив , Газета.Ru
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