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«Локомотив» объявил о трансфере Виталия Лисаковича на встрече с болельщиками 

Чемпионат.com и ещё 10 2 часа назад
Лисакович стал игроком «Локомотива»
Фото: ФК «Шахтёр Солигорск»
Нападающий солигорского «Шахтёра» Виталий Лисакович стал игроком московского «Локомотива», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. «Железнодорожники» объявили о трансфере белорусского футболиста во время встречи с болельщиками.
Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.
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Футбол , Полина Куимова , Виталий Лисакович , Локомотив
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