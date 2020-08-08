Лисакович стал игроком «Локомотива»

Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.