Все новости на карте

РФС отметили, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.

Отмечается, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.

В матче первого тура РПЛ, который прошел в воскресенье, 9 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба гола игроки «Сочи» во втором тайме реализовали с пенальти.

После этого глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал судейство клоунадой и объявил, что намерен снять команду с чемпионата России.