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Судей матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» проверят на полиграфе 

ТК «Звезда» и ещё 90 2 часа назад
Судей матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» проверят на полиграфе
Фото: Спартак-Москва, VK
В РФС отметили, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.
Работавшие на матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи» судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе. Эту информацию подтвердили в Российском футбольном союзе, передают РИА Новости.
Отмечается, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.
В матче первого тура РПЛ, который прошел в воскресенье, 9 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба гола игроки «Сочи» во втором тайме реализовали с пенальти.
После этого глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал судейство клоунадой и объявил, что намерен снять команду с чемпионата России.
Отметим, что в июле проверку на полиграфе после матча «Спартак» — «Локомотив» проходил арбитр Сергей Лапочкин. После тестирования вопросов к судье не возникло.
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Комментарии
Футбол , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Сергей Лапочкин , Леонид Федун , Спартак , РФС , Локомотив , РИА Новости
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