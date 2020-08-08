Смолов высказался о трансфере в «Фенербахче»

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«Это не соответствует действительности. Я футболист «Локомотива» и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место», — заявил Смолов на встрече с болельщиками «железнодорожников».

Контракт российского форварда с «Локомотивом» действует до 2022 года. Вторую половину прошлого сезона Смолов провёл в аренде в испанской «Сельте».

Ранее «Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича.