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Смолов опроверг информацию о возможном трансфере в «Фенербахче» 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Смолов высказался о трансфере в «Фенербахче»
Фото: AFP
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном трансфере в турецкий «Фенербахче».

«Это не соответствует действительности. Я футболист «Локомотива» и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место», — заявил Смолов на встрече с болельщиками «железнодорожников».

Контракт российского форварда с «Локомотивом» действует до 2022 года. Вторую половину прошлого сезона Смолов провёл в аренде в испанской «Сельте».
Ранее «Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича.
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Футбол , Федор Смолов , Локомотив
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