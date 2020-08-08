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​Зидан ответил на предложение возглавить «Ювентус» 

Евро-футбол.Ру и ещё 2 1 час назад
​Зидан ответил на предложение возглавить «Ювентус»
Фото: globallookpress.com
В субботу «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри с должности главного тренера команды. Это случилось после неудачи в 1/8 финала Лиги чемпионов — «старая синьора» по правилу гостевого гола уступила «Лиону» (0:1, 2:1).
Как сообщает Sport Mediaset, мечтой руководства «Ювентуса» является назначение Зинедина Зидана. По слухам, несколько дней назад боссы «старой синьоры» обратились к французскому тренеру, но тот ответил отказом. Отмечается, что после вылета «Реала» из Лиги чемпионов туринцы могут предпринять ещё одну попытку.
В качестве футболиста Зинедин Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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