​Зидан ответил на предложение возглавить «Ювентус» 

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В субботу «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри с должности главного тренера команды. Это случилось после неудачи в 1/8 финала Лиги чемпионов — «старая синьора» по правилу гостевого гола уступила «Лиону» (0:1, 2:1).

Как сообщает Sport Mediaset, мечтой руководства «Ювентуса» является назначение Зинедина Зидана . По слухам, несколько дней назад боссы «старой синьоры» обратились к французскому тренеру, но тот ответил отказом. Отмечается, что после вылета «Реала» из Лиги чемпионов туринцы могут предпринять ещё одну попытку.

В качестве футболиста Зинедин Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.