Дядюн высказался о поражении от ЦСКА 

Форвард подмосковных "Химок" Владимир Дядюн высказался о поражении от московского ЦСКА, передает пресс-служба команды.
Напомним, химчане уступили со счетом 0:2.
"Первый блин получился комом. В первом тайме пропустили два гола, один из них после неудачного отскока. Играли неплохо, но получилось, что матч шел до гола", — сказал Дядюн.
Нападающий отметил, что команда будет дальше работать и налаживать игру.
Ранее футболист московского ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от забитого мяча в ворота "Химок".