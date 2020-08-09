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Крауч восхитился голом Месси в игре с «Наполи»: «Он просто гений» 

SPORT24.ru и ещё 31 7 часов назад
Месси избежал серьезной травмы в матче с «Наполи»
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказал восхищение голом в исполнении форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).
Аргентинец в том эпизоде с дриблингом обошел трех соперников, упал на колени, после чего поднялся и отправил мяч в сетку отбовдящим ударом.
«Он просто гений. В мире нет другого такого игрока, который бы смог встать, сделать три касания и забить в угол», — цитирует Крауча Daily Mail.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» Месси встретится с «Баварией».
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Футбол , Лионель Месси , Питер Крауч
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