Месси избежал серьезной травмы в матче с «Наполи»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказал восхищение голом в исполнении форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Аргентинец в том эпизоде с дриблингом обошел трех соперников, упал на колени, после чего поднялся и отправил мяч в сетку отбовдящим ударом.

«Он просто гений. В мире нет другого такого игрока, который бы смог встать, сделать три касания и забить в угол», — цитирует Крауча Daily Mail.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» Месси встретится с «Баварией».