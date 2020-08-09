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Тульский «Арсенал» и «Ахмат» не выявили победителя 

Soccer News и ещё 4 2 часа назад
Тульский «Арсенал» и «Ахмат» не выявили победителя
Фото: Soccer News
В матче 1-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0.
Клубы пока что делят 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Арсенал" Тула — "Ахмат" Грозный — 0:0 "Арсенал": Шамов, Григалава, Бауэр, Беляев, Довбня (Денисов, 50), Лесовой, Хлусевич, Кангва, Горбатенко (Громыко, 64), Пантелеев (Костадинов, 64), Луценко.
"Ахмат": Шелия, Ненахов, Нижич, Богосовац, Семенов, Тимофеев, Швец (Исмаэл, 62), Иванов, Бериша, Умаев (Понсе, 51), Ильин (Харин, 62).
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