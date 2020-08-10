Губерниев отреагировал на скандал вокруг «Спартака»

«Видимо, «Спартак» решил сняться в кино. Дав слово — держи. В нашем футболе много скандалов, разночтений и чертовщины. Мы начали уже забывать про сам футбол, красоту, игру. Может, владельцам «Спартака» авторитета не хватает? Но я им симпатизирую. Слишком много совпадений со стороны судейства. Обидно, что забываем о спорте. Как авторитетного футбольного обозревателя, меня это тревожит», — сказал Губерниев «Чемпионату».