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Губерниев отреагировал на судейский скандал вокруг «Спартака» 

RT на русском и ещё 14 48 минут назад
Губерниев отреагировал на скандал вокруг «Спартака»
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России из-за проблем с судейством.

«Видимо, «Спартак» решил сняться в кино. Дав слово — держи. В нашем футболе много скандалов, разночтений и чертовщины. Мы начали уже забывать про сам футбол, красоту, игру. Может, владельцам «Спартака» авторитета не хватает? Но я им симпатизирую. Слишком много совпадений со стороны судейства. Обидно, что забываем о спорте. Как авторитетного футбольного обозревателя, меня это тревожит», — сказал Губерниев «Чемпионату».

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) владелец «Спартака» Леонид Федун был недоволен судейством заявил, что его команда снимется с чемпионата.
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Футбол , Леонид Федун , Дмитрий Губерниев , Спартак
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