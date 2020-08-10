Огненный четвертьфинал Лиги Европы

10 августа в матче 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Интер» и «Байер». Эта стадия состоит из единственного матча, победитель пройдет в полуфинал. Встреча пройдет на нейтральном поле, хоть и в Германии, но клуб из Леверкузена не сможет рассчитывать на поддержку зрителей. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Интер» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 10 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

10 августа в немецком Дюссельдорфе, на стадионе «Меркюр Шпиль арена» пройдет матч 1/4 финала Лиги Европы «Интер» — «Байер». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время можно с коэффициентом 2.05, что соответствует 47% вероятности. Успех гостей аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%), а ничья в основное время идёт за 3.65 (26%).

Сделать ставку на то, что «Интер» победит с учетом овертайма и возможной серии пенальти, можно с коэффициентом 1.55 (61% вероятности). Поставить на проход «Байера» можно за 2.45 (39%).

Эксперты склоняются к тому, что матч 1/4 финала Лиги Европы «Интер» — «Байер» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.73, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.10. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Интер» — «Байер»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 10 августа

Пожалуй, это самое интересное противостояние на стадии четвертьфинала Лиги Европы. «Интер» довольно уверенно переиграл «Хетафе», но команде Антонио Конте пришлось понервничать. Испанцы упустили несколько хороших возможностей в начале матча, а при счете 0:1 не реализовали пенальти — Хорхе Молина не попал в створ ворот. Итальянцы же свои моменты реализовали.

Что до «Байера», то матч команды Петера Боша против «Рейнджерс» вышел наполовину тренировочным. Имея в запасе выездные 3:1, немецкий клуб дома мог быть уверенным в окончательном исходе поединка. Тем не менее, «Байер» выиграл 1:0, ни на секунду не дав усомниться в собственном превосходстве.

Обе команды здорово играют в атаке. У «Интера» солируют Ромело Лукаку и Лаутаро Мартинес. Что говорить, если в запасе остается Кристиан Эриксен ! У «Байера» в полном порядке Кай Хавертц. Слухи отправляют его в «Челси», но сам форвард сборной Германии, кажется, не особо обращает на них внимание. Он просто делает свою работу.

Да, матч пройдет в Германии, но говорить о том, что это сильно поможет «Байеру», не стоит. Ведь зрителей на матче не будет, а Дюссельдорф — это все же не Леверкузен. К тому же, для «Байера» итальянские клубы априори неудобны. В 12 матчах против итальянских команд «аспириновые» смогли выиграть лишь дважды. «Интер» же набрал ход — у него уже 9 матчей без поражений. Логично предположить, что серия продлится. Поставить на проход «Интера» в полуфинал в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55.