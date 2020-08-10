Новичок ЦСКА пообещал бросить вызов Дзюбе

Новичок московского ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что готов бросить вызов нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России", — цитирует Гайча Sport24.
Аргентинец перешел в ЦСКА в нынешнее трансферное окно из "Сан-Лоренсо". Он дебютировал в составе армейцев в матче первого тура чемпионата России против "Химок".
Ранее Гайч рассказал о своем прозвище в Аргентине.