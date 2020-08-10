Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира 

Спорт день за днем 1 час назад
«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира
Фото: ФК «Зенит»
Американская аналитическая компания опубликовала обновленный международный рейтинг футбольных клубов.
Сине-бело-голубые заняли 23-е место в списке сильнейших с 78 баллами Soccer Power Index. Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити» (95,6 балла), второе место заняла Мюнхенская «Бавария» (94,4 балла), на третьей строчке расположился «Ливерпуль» (91,1 балла).
«Зенит» — единственный представитель Российской Премьер-лиги в топ-50 рейтинга: «Краснодар» находится на 82-м месте, ЦСКА — 83-й, «Локомотив» — 100-й, московский «Спартак» занимает 151-ю строчку.
Ранее «Зенит» уже представлял Россию в подобных рейтингах. Петербуржцы стали единственным представителем РПЛ в рейтинге самых дорогих футбольных брендов. Также признания удостоилась «Газпром-Арена» — домашний стадион сине-бело-голубых. Ее включили в список лучших стадионов мира.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
Спорт день за днем: последние новости
Кокорин: У меня травма, но ничего серьезного Кокорин: У меня травма, но ничего серьезного «Кашшаи нравится такое судейство? Он счастлив? Он горд? Это футбол или произвол?» Скандал в матче «Спартак» – «Сочи» «Кашшаи нравится такое судейство? Он счастлив? Он горд? Это футбол или произвол?» Скандал в матче «Спартак» – «Сочи» Птаха рассказал, почему началась драка Кокорина и Мамаева с водителем Птаха рассказал, почему началась драка Кокорина и Мамаева с водителем
Футбол , Спартак , Локомотив , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Родченков выступил с разоблачением США
Родченков выступил с разоблачением США
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
00:07
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
Футбол
Родченков выступил с разоблачением США
01:02
Родченков выступил с разоблачением США
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение