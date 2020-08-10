«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира 

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Американская аналитическая компания опубликовала обновленный международный рейтинг футбольных клубов.

Сине-бело-голубые заняли 23-е место в списке сильнейших с 78 баллами Soccer Power Index. Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити» (95,6 балла), второе место заняла Мюнхенская «Бавария» (94,4 балла), на третьей строчке расположился «Ливерпуль» (91,1 балла).

Ранее «Зенит» уже представлял Россию в подобных рейтингах. Петербуржцы стали единственным представителем РПЛ в рейтинге самых дорогих футбольных брендов. Также признания удостоилась «Газпром-Арена» — домашний стадион сине-бело-голубых. Ее включили в список лучших стадионов мира.