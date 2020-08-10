«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира 

Американская аналитическая компания опубликовала обновленный международный рейтинг футбольных клубов.
Сине-бело-голубые заняли 23-е место в списке сильнейших с 78 баллами Soccer Power Index. Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити» (95,6 балла), второе место заняла Мюнхенская «Бавария» (94,4 балла), на третьей строчке расположился «Ливерпуль» (91,1 балла).
«Зенит» — единственный представитель Российской Премьер-лиги в топ-50 рейтинга: «Краснодар» находится на 82-м месте, ЦСКА — 83-й, «Локомотив» — 100-й, московский «Спартак» занимает 151-ю строчку.
Ранее «Зенит» уже представлял Россию в подобных рейтингах. Петербуржцы стали единственным представителем РПЛ в рейтинге самых дорогих футбольных брендов. Также признания удостоилась «Газпром-Арена» — домашний стадион сине-бело-голубых. Ее включили в список лучших стадионов мира.