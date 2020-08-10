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Полузащитник Паул Антон покидает «Крылья Советов» 

Советский спорт и ещё 3 27 минут назад
Паул Антон покинул «Крылья Советов»
Фото: Twitter
Футболист выступал за самарский клуб с 2018 года.
Румынский полузащитник Паул Антон покидает «Крылья Советов».
Об этом сообщает пресс служба клуба.
29-летний полузащитник присоединился к самарцам в 2018 году. Всего он провел за «Крылья» 45 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья Советов» вылетели из РПЛ.
В стартовавшем первенстве ФНЛ самарцы в двух первых турах набрали одно очко.
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Футбол , Паул Антон , Крылья Советов
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