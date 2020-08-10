Паул Антон покинул «Крылья Советов»

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Футболист выступал за самарский клуб с 2018 года.

Об этом сообщает пресс служба клуба.

Паул-Виорел Антон покидает "Крылья Советов"https://t.co/y2sl9LeYpo— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 10, 2020

29-летний полузащитник присоединился к самарцам в 2018 году. Всего он провел за «Крылья» 45 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья Советов» вылетели из РПЛ.

В стартовавшем первенстве ФНЛ самарцы в двух первых турах набрали одно очко.