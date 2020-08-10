Семак сообщил о коронавирусе в «Зените»

Один из футболистов «Зенита» отправлен на карантин в связи с положительным результатом теста на коронавирус. «Газета.Ru» — о ситуации в составе действующих чемпионов России и новых случаях заражения в других клубах мира.

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что у одного из футболистов сине-бело-голубых подтвержден коронавирус.

«Что касается ситуации с COVID-19, то здесь все абсолютно просто. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу же сообщили в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в Роспотребнадзор. У одного спортсмена после этого все результаты оказались отрицательными, у второго положительными, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что неделей ранее российские СМИ уже писали о заражении в стане сине-бело-голубых. Если верить многочисленным инсайдам, в «Зените» могли заболеть от трех до семи футболистов.

«В «Зените» вспышка сами знаете чего, — писал в Telegram комментатор Алексей Андронов. — Не все полетели на Суперкубок страны… Полдюжины человек — в карантин».

Позднее с опровержением данных новостей выступил сам клуб.

«Распространенная информация не соответствует действительности. «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и руководство РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест, после чего данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными. Однако он по-прежнему находится на карантине», — сообщили Sport24 в пресс-службе петербургской команды.

Напомним, что «Зенит» начнет выступление в РПЛ сезона-2020/2021 с матча против «Ротора». Встреча состоится 11 августа в Волгограде. В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга оформил «требл», став первым в национальном первенстве, а также подняв над головой Кубок и Суперкубок России.

В контексте неприятных известий из «Зенита» нельзя не упомянуть другие команды, столкнувшиеся с COVID-19. Так под удар главной мировой проблемы 2020 года попал и мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» официально объявило о том, что у двух футболистов первой команды был обнаружен коронавирус.

«Накануне все игроки основной команды и люди, которые находятся в списке отправляющихся в Лиссабон на Лигу чемпионов, прошли тесты на наличие в организме COVID-19. Впоследствии выяснилось, что инфекция обнаружена у двух человек. В настоящий момент они изолированы — мы сообщили об этом случае в соответствующие органы. В протоколе прописано, что вся команда должна пройти новые тесты, и это неизбежно отразится на графике тренировок, поездок и проживания в Португалии», — отмечается в заявлении мадридцев.

А ведь уже в 13 августа «Атлетико» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг».

«Всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на СOVID-19. Все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман изолированы и пройдут двухнедельный карантин».

Наконец, вирус сорвал старт бразильского чемпионата. Матч первого тура местного первенства «Гойяс» — «Сан-Паулу» пришлось отменить за несколько минут до стартового свистка. Как проинформировали в B/R Football, причиной данного решения стал положительный тест на COVID-19 сразу у десяти футболистов хозяев. Помимо данного противостояния пришлось отменить еще три встречи стартового тура: «Ботафого» — «Байя», «Коринтианс» — «Атлетико Гоияниенсе» и «Палмейрас» — « Васко Да Гама ». Когда состоятся эти встречи пока не сообщается.

К слову, Бразилия остается второй в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (более 3 млн) и количеству летальных исходов (более 100 тыс.).