Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Коронавирус в «Зените»: Семак рассказал о ситуации в команде 

Газета.Ru 44 минуты назад
Семак сообщил о коронавирусе в «Зените»
Фото: Газета.Ru
Один из футболистов «Зенита» отправлен на карантин в связи с положительным результатом теста на коронавирус. «Газета.Ru» — о ситуации в составе действующих чемпионов России и новых случаях заражения в других клубах мира.
Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что у одного из футболистов сине-бело-голубых подтвержден коронавирус.

«Что касается ситуации с COVID-19, то здесь все абсолютно просто. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу же сообщили в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в Роспотребнадзор. У одного спортсмена после этого все результаты оказались отрицательными, у второго положительными, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что неделей ранее российские СМИ уже писали о заражении в стане сине-бело-голубых. Если верить многочисленным инсайдам, в «Зените» могли заболеть от трех до семи футболистов.

«В «Зените» вспышка сами знаете чего, — писал в Telegram комментатор Алексей Андронов. — Не все полетели на Суперкубок страны… Полдюжины человек — в карантин».

Позднее с опровержением данных новостей выступил сам клуб.

«Распространенная информация не соответствует действительности. «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и руководство РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест, после чего данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными. Однако он по-прежнему находится на карантине», — сообщили Sport24 в пресс-службе петербургской команды.

Напомним, что «Зенит» начнет выступление в РПЛ сезона-2020/2021 с матча против «Ротора». Встреча состоится 11 августа в Волгограде. В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга оформил «требл», став первым в национальном первенстве, а также подняв над головой Кубок и Суперкубок России.
В контексте неприятных известий из «Зенита» нельзя не упомянуть другие команды, столкнувшиеся с COVID-19. Так под удар главной мировой проблемы 2020 года попал и мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» официально объявило о том, что у двух футболистов первой команды был обнаружен коронавирус.

«Накануне все игроки основной команды и люди, которые находятся в списке отправляющихся в Лиссабон на Лигу чемпионов, прошли тесты на наличие в организме COVID-19. Впоследствии выяснилось, что инфекция обнаружена у двух человек. В настоящий момент они изолированы — мы сообщили об этом случае в соответствующие органы. В протоколе прописано, что вся команда должна пройти новые тесты, и это неизбежно отразится на графике тренировок, поездок и проживания в Португалии», — отмечается в заявлении мадридцев.

А ведь уже в 13 августа «Атлетико» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг».
Помимо этого, 9 августа сообщалось о заражениях в киевском «Динамо», которое не так давно возглавил Мирча Луческу. Пресс-служба столичного клуба уведомила, что вирус оказался в анализах защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина:

«Всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на СOVID-19. Все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман изолированы и пройдут двухнедельный карантин».

Наконец, вирус сорвал старт бразильского чемпионата. Матч первого тура местного первенства «Гойяс» — «Сан-Паулу» пришлось отменить за несколько минут до стартового свистка. Как проинформировали в B/R Football, причиной данного решения стал положительный тест на COVID-19 сразу у десяти футболистов хозяев. Помимо данного противостояния пришлось отменить еще три встречи стартового тура: «Ботафого» — «Байя», «Коринтианс» — «Атлетико Гоияниенсе» и «Палмейрас» — «Васко Да Гама». Когда состоятся эти встречи пока не сообщается.
К слову, Бразилия остается второй в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (более 3 млн) и количеству летальных исходов (более 100 тыс.).
* * * Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 20 миллионов человек.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
Газета.Ru: последние новости
В "Локомотиве" объяснили отказ от приобретения Кокорина В "Локомотиве" объяснили отказ от приобретения Кокорина Семак сообщил о выявленном случае COVID-19 у игрока "Зенита" Семак сообщил о выявленном случае COVID-19 у игрока "Зенита" Большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов Большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов
Комментарии
Футбол , Статьи , Назарий Русин , Сергей Семак , Алексей Андронов , Роман Вантух , Мирча Луческу , Васко да Гама , Зенит , ВОЗ , Динамо , Роспотребнадзор , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новичок ЦСКА пообещал бросить вызов Дзюбе
Новичок ЦСКА пообещал бросить вызов Дзюбе
Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры»
Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры»
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом
Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
00:07
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение