«Челси» подтвердил уход Виллиана и Педро 

Лондонский "Челси" расстался с испанским полузащитником Педро Родригесом и бразильским хавбеком Виллианом, сообщает официальный сайт клуба.

Контракты обоих футболистов истекли, поэтому они покинули клуб в статусе свободных агентов. Виллиан, скорее всего, перейдет в "Арсенал", а Педро с большой долей вероятности окажется в "Роме".

33-летний Педро выступал за "Челси" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за "Барселону". За сборную Испании сыграл 65 матчей и забил 17 голов.

В составе "Челси" Виллиан провел 339 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Коринтианс", "Шахтер" и "Анжи". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.