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Игуаин готов покинуть «Ювентус» 

Советский спорт и ещё 1 1 час назад
Игуаин готов покинуть «Ювентус»
Фото: Reuters
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет команду в летнее межсезонье.
По информации Le 10 Sport, 32-летний аргентинец хочет договориться с руководством туринского клуба о расторжении контракта, действующего до лета 2021 года, и принять новый вызов в своей карьере.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
Игуаин выступает за «Ювентус» с июля 2016 года, перейдя из «Наполи» за 90 миллионов евро. С тех пор он отыграл 149 матчей, забил 66 голов и отдал 16 ассистов. Вместе с командой Гонсало стал трехкратным чемпионом Италии.
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