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В «Спартаке» допустили заговор против клуба 

Lenta.ru 1 час назад
В «Спартаке» допустили заговор против клуба
Фото: Lenta.ru
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал скандальное судейство в матче первого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:2). Функционер высказался в эфире канала «Матч! Премьер».
Газизов назвал судейские ошибки в прошедшем матче «позором». Он также отметил, что не отрицает, что против команды может существовать заговор.

«Почему-то есть ошибки либо, будем считать, силы какие-то, либо желание чье-либо пустить нас в какое-то другое русло», — добавил он.

После ничьи с «Сочи», где гости сумели сравнять счет, реализовав два спорных пенальти, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб может сняться с чемпионата России. Позже стало известно, что глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков связался с функционером и отговорил последнего от снятия с первенства.
Матч между «Спартаком» и «Сочи» прошел 9 августа в Москве и завершился вничью. Сочинцы реализовали два пенальти. В обоих случаях эксперты и журналисты усмотрели грубую судейскую ошибку.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
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Комментарии
Футбол , Александр Дюков , Шамиль Газизов , Леонид Федун , Спартак , РФС
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