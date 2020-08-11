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Россию назвали лучшей страной для футбола 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Россию назвали лучшей страной для футбола
Фото: @ddespot92
Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт Бизнес Online».
Футболист заявил, что не мечтает о скорейшем переходе в европейский чемпионат. «По-моему, чемпионат России — самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола», — добавил Деспотович.
Он объяснил, что в России ему все нравится, так что он чувствует себя как на родине. «Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся», — заметил серб. Кроме того, форвард назвал переход в «Рубин» для себя большим шагом вперед.
3 августа мнение об РПЛ выразил бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. По его словам, уровень национального чемпионата постоянно падает. Воробьев назвал лигу «посмешищем».
Деспотович стал игроком казанского клуба в летнее трансферное окно 2020 года. Пока он не провел за команду ни матча. 28-летний серб известен выступлениями за «Оренбург», а также ряд казахстанских клубов: «Кайрат», «Астана», «Тобол». На родине он играл за «Црвену Звезду» и «Спартак».
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Футбол , Анатолий Воробьев , Спартак , РФС , ФК "Астана"
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