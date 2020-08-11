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СМИ: «Наполи» предложит ЦСКА €20 млн за Влашича 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
«Наполи» предложит ЦСКА €20 млн за Влашича
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах заинтересован «Наполи».
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника неаполитанцы уже вступили в переговоры с представителями 22-летнего футболиста. Клуб готовится сделать «армейцам» предложение по игроку в размере €20 млн без учёта бонусов.
В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее Гайч рассказал, как его приняли в ЦСКА.
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Футбол , Никола Влашич , ЦСКА
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