«Наполи» предложит ЦСКА €20 млн за Влашича

Все новости на карте

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах заинтересован «Наполи».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника неаполитанцы уже вступили в переговоры с представителями 22-летнего футболиста. Клуб готовится сделать «армейцам» предложение по игроку в размере €20 млн без учёта бонусов.

В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Гайч рассказал, как его приняли в ЦСКА.