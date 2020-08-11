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«Реал» намерен вернуть Эдегора из «Реал Сосьедада» 

Soccer News и ещё 4 11 августа 2020
«Реал» вернет Эдегора из аренды
Фото: Soccer News
Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, который провел минувший сезон в "Реал Сосьедаде" в аренде, вернется в мадридский клуб. Об этом сообщает Marca. Ранее сообщалось, что футболист останется в Сан-Себастьяне, однако главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан рассчитывает на полузащитника в новом сезоне. В прошлом розыгрыше 21-летний Эдегор провел за команду 31 матч, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
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Футбол , Мартин Эдегор , Зинедин Зидан , Реал
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