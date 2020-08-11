«Ротор» проиграл «Зениту» в первом с 2004 года матче в чемпионате России 

Петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

"Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года. В 1993 и 1997 годах клуб занимал в чемпионате страны второе место, принимал участие в Кубке УЕФА . Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Олимп — Футбольной национальной лиге. Дзюба третий сезон подряд забивает в первом туре новичкам РПЛ: в 2018 году он поразил ворота красноярского "Енисея", в 2019-м — "Тамбова".

Этот матч между командами стал 21-м в чемпионатах России: в активе "Ротора" девять побед, у "Зенита" — семь, еще пять встреч завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались 12 ноября 2004 года, тогда петербуржцы победили в Волгограде со счетом 5:2. Перед началом встречи болельщики "Ротора" вывесили баннер, на котором было изображено ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России — 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.