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«Ротор» проиграл «Зениту» в первом с 2004 года матче в чемпионате России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
«Ротор» проиграл «Зениту» в первом с 2004 года матче в чемпионате России
Фото: ТАСС
Петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".
Мячи забили Артем Дзюба (21-я минута) и Себастьян Дриусси (79).
"Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года. В 1993 и 1997 годах клуб занимал в чемпионате страны второе место, принимал участие в Кубке УЕФА. Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Олимп — Футбольной национальной лиге. Дзюба третий сезон подряд забивает в первом туре новичкам РПЛ: в 2018 году он поразил ворота красноярского "Енисея", в 2019-м — "Тамбова".
Этот матч между командами стал 21-м в чемпионатах России: в активе "Ротора" девять побед, у "Зенита" — семь, еще пять встреч завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались 12 ноября 2004 года, тогда петербуржцы победили в Волгограде со счетом 5:2. Перед началом встречи болельщики "Ротора" вывесили баннер, на котором было изображено ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России — 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.
В следующем туре "Зенит" сыграет 15 августа в гостях с "Ростовом", "Ротор" в тот же день встретится на выезде со столичным "Динамо".
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Комментарии 2
Футбол , Артем Дзюба , Александр Хацкевич , Себастьян Дриусси , УЕФА , Зенит , Динамо
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