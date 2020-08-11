Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым 

Тихонов заявил, что пытался убедить арбитра не показывать желтую карточку, на которую Широков отреагировал. «Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел», — рассказал он. Тихонов заметил также, что судья действовал в рамках правил.

Бывший футболист подчеркнул, что просил судью не слушать Широкова, когда тот грубо ответил ему на словах. При этом нападение на арбитра для очевидцев стало неожиданностью. «Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобное», — заключил Тихонов.

Ранее 11 августа адвокат Игорь Бушманов , представлявший в суде интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева , заявил о готовности защищать Широкова, если в его отношении будет возбуждено уголовное дело. Он назвал это профессиональной обязанностью и долгом.

10 августа пострадавший показал последствия нападения. На фотографии было видно рассечение над левым глазом и другие следы от ударов. Арбитр намерен обратиться в полицию. Он заявил также, что чувствует себя нормально.