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Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов раскрыл обстоятельства избиения бывшим футболистом сборной России Романом Широковым судьи во время любительского матча. Его слова приходит «Р-Спорт».
Тихонов заявил, что пытался убедить арбитра не показывать желтую карточку, на которую Широков отреагировал. «Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел», — рассказал он. Тихонов заметил также, что судья действовал в рамках правил.
Бывший футболист подчеркнул, что просил судью не слушать Широкова, когда тот грубо ответил ему на словах. При этом нападение на арбитра для очевидцев стало неожиданностью. «Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобное», — заключил Тихонов.
Ранее 11 августа адвокат Игорь Бушманов, представлявший в суде интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявил о готовности защищать Широкова, если в его отношении будет возбуждено уголовное дело. Он назвал это профессиональной обязанностью и долгом.
10 августа пострадавший показал последствия нападения. На фотографии было видно рассечение над левым глазом и другие следы от ударов. Арбитр намерен обратиться в полицию. Он заявил также, что чувствует себя нормально.
Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ». Канал уже объявил об отстранении экс-футболиста от эфиров.
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Комментарии
Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Роман Широков , Андрей Тихонов , УЕФА , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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