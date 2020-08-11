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«Тамбов» арендовал у «Краснодара» форварда Онугху 

Soccer News и ещё 6 2 часа назад
«Тамбов» арендовал у «Краснодара» форварда Онугху
Фото: Soccer News
"Тамбов" арендовал нападающего "Краснодара" Германан Онугху. Об этом сообщается в твиттере клуба.
24-летний футболист заключил контракт с "Тамбовом" до лета 2021 года. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.
Минувший сезон футболист провел за "Краснодар-2", забив 11 голов в 23 матчах ФНЛ.
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