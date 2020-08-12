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Федун анонсировал изменения в системе судейства российского футбола 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Федун анонсировал изменения в судейской системе РФС
Фото: ТАСС
В ближайшее время в системе судействе российского футбола произойдут изменения. Об этом говорится в заявлении владельца "Спартака" Леонида Федуна, которое было опубликовано на официальном сайте команды.
"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. В среду Федун заявил, что "Спартак" продолжит выступление в турнире.

"Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал "Спартак" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний", — говорится в заявлении.

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