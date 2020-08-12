Федун анонсировал изменения в судейской системе РФС

В ближайшее время в системе судействе российского футбола произойдут изменения. Об этом говорится в заявлении владельца "Спартака" Леонида Федуна , которое было опубликовано на официальном сайте команды.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. В среду Федун заявил, что "Спартак" продолжит выступление в турнире.