Стали известны требования «Спартака» к РФС 

По информации источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина , а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева Алексея Еськова . При выполнении этих условий команда согласилась не сниматься с Российской премьер-лиги (РПЛ). В РФС отказались увольнять Калошина, пообещав усилить работу VAR за счет иностранных специалистов.

10 августа Дюков уговорил Федуна оставить команду в РПЛ. О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура РПЛ с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство.