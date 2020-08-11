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Тренер «Рубина» Слуцкий назвал штрафы за отсутствие масок рейдерским захватом денег 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Это позор»: Слуцкий о штрафах за отсутствие масок
Фото: ТАСС
Введение Российским футбольным союзом (РФС) штрафов за отсутствие на матчах масок является рейдерским захватом денег. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
Обязательное ношение масок на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) было введено в рамках санитарного регламента. Согласно ему, раньше клубы лиги наказывались штрафом от 150 до 500 тыс. рублей в случае несоблюдения такого правила болельщиками. РФС пошел на снижение выплат в 10 раз в случае нарушения правил зрителями, при этом сумма штрафа при нарушении со стороны представителей команд осталась прежней — до 500 тыс. рублей. После возобновления предыдущего сезона Слуцкий был оштрафован по итогам последних трех туров на 450 тыс. рублей за неправильное ношение маски во время матчей.

"Сначала говорят, что не надо масок, затем штрафуют вообще на какие-то фантастические суммы, потом время проходит — опять без масок. И это все в течение месяца, никак не меняется ситуация по коронавирусу — ни в мире, ни у нас в стране, — сказал Слуцкий. — На ухе висит маска — мы не штрафуем, я снял маску — штрафуем. Объясняйте!"

"То есть вы у меня забираете огромные деньги, больше полмиллиона рублей, вы даже ничего не объясняете. Что за рейдерские захваты чужих денег? Я отвык от этого, и я буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать и здесь держаться за какие-то вещи. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится", — добавил он.

Во вторник "Рубин" на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче первого тура нового сезона РПЛ. По ходу матча Слуцкий был удален за споры с арбитром.
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Комментарии 1
Футбол , Леонид Слуцкий , РФС , Локомотив
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