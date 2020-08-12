Конте порассуждал о целях «Интера» в Лиге Европы 

Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, что в четвертьфинале миланцы переиграли "Байер" со счетом 2:1.

"Мы крайне довольны, потому что продемонстрировали очень хорошее выступление против "Байера" и воплотили в жизнь то, над чем поработали на тренировках. Как я всегда повторяю, мы могли "убить" игру и раньше, позволить себе расслабиться… Парни вообще не допускали много моментов у своей штрафной, однако мы сами могли забивать больше.

"Интер" показал, насколько он голоден и полон решимости доказать, что то, что он делает, важно. У нас есть возможность сыграть в полуфинале и мы довольны, однако уже сейчас надо готовиться к полуфиналу. Мы хотим добиться максимума и пройти весь путь", — цитирует специалиста Football Italia.

Теперь "нерадзурри" сразятся за выход в финал с украинским "Шахтером".

Ранее нападающий "Шахтера" установил рекорд Лиги Европы.