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В РФС порассуждали о попытках шантажа со стороны «Спартака» 

Lenta.ru и ещё 53 3 часа назад
В РФС порассуждали о шантаже «Спартака»
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев порассуждал о попытках шантажа со стороны руководства московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Алаева, слова владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с чемпионата России не стоит рассматривать всерьез.

«Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике», — заявил он.

Генсек РФС также добавил, что давление на судей лишь ухудшит качество их работы.
О том, что «Спартак» может отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура чемпионата России с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство. Он потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова. Позже Федун передумал.
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован футболистом Кристианом Нобоа, был признан РФС ошибочным.
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Комментарии
Футбол , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Александр Алаев , Кристиан Нобоа , Леонид Калошин , Спартак , РФС , РИА Новости
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