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​«Шахтёр» обошёл «Челси» и занимает 14 место в клубном рейтинге УЕФА 

Евро-футбол.Ру и ещё 3 34 минуты назад
​«Шахтёр» обошёл «Челси» в рейтинге УЕФА
Фото: EPA
Во вторник вечером «Шахтёр» уверенно разгромил «Базель» в четвертьфинале Лиги Европы со счётом 4:1. Успех позволил «горнякам» подняться на 14 место в клубном рейтинге, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Донецкая команда обошла «Челси» — лондонцы теперь пятнадцатые.
В полуфинале Лиги Европы «Шахтёр» сыграет против «Интера». Матч пройдёт в понедельник, 17 августа.
В топ-10 клубов по рейтингу УЕФА входят: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Севилья».
Среди российских клубов лучшим является «Зенит» — 22 место.
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