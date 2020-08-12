​«Шахтёр» обошёл «Челси» в рейтинге УЕФА

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Во вторник вечером «Шахтёр» уверенно разгромил «Базель» в четвертьфинале Лиги Европы со счётом 4:1. Успех позволил «горнякам» подняться на 14 место в клубном рейтинге, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Донецкая команда обошла «Челси» — лондонцы теперь пятнадцатые.

В полуфинале Лиги Европы «Шахтёр» сыграет против «Интера». Матч пройдёт в понедельник, 17 августа.

В топ-10 клубов по рейтингу УЕФА входят: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Севилья».

Среди российских клубов лучшим является «Зенит» — 22 место.