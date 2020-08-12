«Ты и так убил команду»: Слуцкий наехал на РФС 

«Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. В перерыве Иванов показал красную карточку Слуцкому. Тренер выразил недовольство тем, что в первом тайме в ворота московского клуба не был назначен пенальти. Позже арбитр удалил игрока «Рубина» Сильвие Бегича за фол последней надежды.

«Иванов утверждает, что 11-метрового не было. При этом я работаю тренером больше 30 лет, на мой взгляд этот эпизод выглядит так: пенальти — даже не обсуждается», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, арбитры получили cистему видеопомощи VAR, но не пользуются ею и трактуют эпизоды по своему. По словам тренера, он хотел, чтобы Иванов признал свою ошибку, но тот отказался, выставив команду «идиотами».

«Ты и так убил команду! Лишил нас в первой игре возможных очков и всего остального! Зачем дальше делать из нас идиотов и говорить, что пенальти не было?! Я не знаю, что нужно нашим арбитрам, чтобы они хоть как-то поняли свою квалификацию или стали чуть более честными», — возмутился Слуцкий.

Он обратился к главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи с просьбой дать оценку — был пенальти или нет. Если пенальти был, то Иванова стоит дисквалифицировать до конца сезона, «а лучше пожизненно», подчеркнул тренер.

Слуцкий также обратил внимание на «грандиознейший скандал», когда в ворота «Спартака» назначили два пенальти во время матча с «Сочи». Он подчеркнул, что, по его мнению, не должно было быть даже одного пенальти.