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Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе 

RT на русском и ещё 2 41 минуту назад
Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе
Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»
Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил возмущение работой системы VAR в российском футболе.
По его словам, правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видеоповтора.

«Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Артёму Тимофееву. Мы потом смотрели — может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Там было несколько моментов», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не перейдёт в «Химки».
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Футбол , Денис Глушаков , Артем Тимофеев , Дмитрий Комбаров , Спартак , Зенит , Крылья Советов
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