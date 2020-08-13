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Кержаков назвал лучшее упражнение на все группы мышц 

ТК «Звезда» 1 час назад
Кержаков назвал лучшее упражнение на все группы мышц
Фото: ТАСС
По словам тренера Надежды Сеньковой, лучшим статическим упражнением считается планка, а динамическим — берпи.
Самым действенным упражнением на все группы мышц является всем известная планка. Об этом рассказал «Звезде» лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

«Планка — это упражнение на все группы мышц. В планке задействованы вообще все мышцы», — пояснил спортсмен.

Чемпионка восточной Европы по тхэквондо, тренер Надежда Сенькова добавила, что планка считается лучшим статическим упражнением, а динамическим — берпи. По ее мнению, лучше делать функциональные упражнения, которые объединяет в себе и статику, и динамику.
Она объяснила, что упражнение берпи — это присед, упор, выпрыгивание вверх. Оно функциональное, очень хорошо поднимает пульс и включает в работу тело. Но если его усложнить, то оно станет универсальным, будет прорабатывать все тело, отметила тренер.
«Допустим, если берпи сделать в динамике: человек приседает, делает упор на руки, выпрыгивает в прямое положение в опорную планку, снова прыгает в упор и выпрыгивает вверх. Получается и плиометрика, и статика», — объяснила спортсменка.
Если при выполнении усложненного берпи в каком-то положении немного задержаться, к примеру, зафиксировать планку, то можно максимально проработать все тело, добавила Надежда Сенькова.
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