300 тысяч евро?! Смолова обокрали в Испании 

Футболиста Федора Смолова обокрали в Испании на 300 тысяч евро. Об этом сообщает El Caso.

Смолов, как сообщал «Рамблер», — игрок сборной России клуба «Локомотив» (Москва) . Вторую часть сезона 2019-2020 годов он провел на правах аренды в испанской «Сельте». В ее составе он провел 14 матчей и забил два гола.

19 июля «Сельта» сыграла вничью 0:0 с «Эспаньолом» (Барселона) в рамках заключительного тура чемпионата Испании по футболу. Смолов прибыл с командой в Барселону, но не принял участия в игре. После нее он с друзьями посетил один из ночных клубов. Там у него украли часы стоимостью 300 тысяч евро. Футболист написал заявление в полицию в данной связи.

Ранее 30-летний Смолов выступал за такие команды, как «Динамо» (Москва), «Фейеноорд» (Роттердам), «Анжи» (Махачкала), «Урал» (Екатеринбург) и «Краснодар». В составе сборной России он провел 39 матчей, забив в них 14 мячей.

В августе 2018 года Смолов за рулем автомобиля «БМВ М5» (BMW M5) стоимостью около девяти миллионов рублей снес ограждение в Краснодаре и скрылся с места ДТП.