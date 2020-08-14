«Я никуда не уйду». Кашшаи о судействе в России

«Было ли желание бросить все и покинуть Россию? Нет, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол — это сложный бизнес. Не все довольны решениями арбитров, их много обсуждают и критикуют. Важно много работать, развиваться. Я не собираюсь уходить, уверен, я смогу помочь российским судьям развиваться», — сказал Кашшаи в беседе на YouTube-канале «Коммент. Шоу».