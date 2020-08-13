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Прогнозы и ставки на «Барселона» — «Бавария»: матч, достойный финала Лиги чемпионов 

Партнерский материал 31 минуту назад
14 августа в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Бавария».
Эти клубы вполне могли сыграть в решающем матче турнира, но жребий распорядился свести их уже сейчас. Лионель Месси против Роберта Левандовски! Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Барселона» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

14 августа в Португалии пройдет матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи немецкий клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» в основное время можно с коэффициентом 2.00, что соответствует 49% вероятности. Успех каталонцев аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%), а ничья в основное время идёт за 4.00 (24%).
Сделать ставку на то, что «Бавария» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 1.48 (64% вероятности). Поставить на проход «Барселоны» в полуфинал можно за 2.65 (36%).
Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.50, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.25. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Барселона» — «Бавария»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 14 августа

Нам остается только жалеть, что этот матч пройдет без зрителей и всего лишь на стадии четвертьфинала. «Барселона» против «Баварии» — супервстреча грандов мирового футбола.
«Барселона» проиграла чемпионат Испании. Кажется, что Кике Сетьена от увольнения может спасти только победа в Лиге чемпионов. Слухи о том, что у сине-гранатовых не все гладко в коллективе, все сильнее. Но профессионализм никуда не делся, особенно в таком турнире. После ничьей в первом матче 1/8 финала против «Наполи» (эта встреча состоялась еще до пандемии) в ответной игре «Барса» действовала спокойно и уверенно, сняв все вопросы о победителе уже в первом игровом отрезке. Кажется, в неплохой форме Лионель Месси, и это, безусловно, должно придавать оптимизма болельщикам каталонцев.
Правда есть и проблема. Один из игроков команды заразился коронавирусом и не сыграет в Лиге чемпионов. Кто — пока вопрос. Команде предстоит тщательное обследование. Не хотелось бы, чтобы подопечные Сетьена подошли к четвертьфиналу без кого-то из своих лидеров.
У «Баварии» жизнь прекрасна. Мюнхенцы блестяще прошли завершающий отрезок чемпионата Германии, спокойно взяли чемпионство, а возобновили выступления в Лиге чемпионов со второго разгрома «Челси», на этот раз 4:1. 2 гола забил Роберт Левандовски, который проводит феноменальный сезон. Ханс-Дитер Флик действительно заразил команду общей идеей. Мюнхенцы — одни из фаворитов Лиги чемпионов.
Выбрать здесь однозначного победителя сложно, рекомендуем делать ставки, только если у вас есть железобетонные аргументы, например, отсутствие кого-то из лидеров. А вот на то, что обе команды забьют, поставить стоит наверняка. И у тех, и у других нападение куда сильнее защиты. Сложно представить, что должно случиться, чтобы в этой встрече было мало голов. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.48.
Логично поставить и на то, что матч получится верховым. И для каталонцев, и для баварцев матчи с небольшим количеством голов — редкость. И обе ответных встречи ⅛ финала были верховыми. Так что смело можно ставить на ТБ 2.5 гола, даже обращая внимание на статус матча. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.50 на данный исход.
Есть резон сделать ставку на то, что второй игровой отрезок окажется более результативнее, чем первый. Причин тому множество — команды подустанут, если кто-то после первого тайма будет выигрывать, то оппоненту неизбежно придется раскрываться. Да и учитывая формат Лиги чемпионов, где пауза между матчами 3-4 дня, и те, и другие наверняка предпочтут решить все без овертайма. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, можно с коэффициентом 2.08 в БК «Фонбет». Если вы поставите 1000 рублей на этот исход, то в случае выигрыша получите на выплату 2080 рублей.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Барселона» — «Бавария» и другие матчи Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Роберт Левандовски , Лионель Месси , Фонбет
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