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Газизов: Мелкадзе перешел в «Ахмат» на правах аренды и сможет сыграть со «Спартаком» 

ТАСС и ещё 6 48 минут назад
Мелкадзе стал футболистом «Ахмата»
Фото: официальный сайт «Спартака»
Нападающий Георгий Мелкадзе, принадлежащий футбольному клубу "Спартак", перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды и сможет сыграть против красно-белых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.
"Спартак" сыграет во втором туре Тинькофф — Российской премьер-лиги с "Ахматом" 14 августа, начало в 20:00 мск.

"Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в игре со "Спартаком" у него нет", — сказал Газизов.

Прошлый сезон Мелкадзе также провел в аренде. Он выступал за "Тамбов" и в 18 матчах забил семь мячей.
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Футбол , Георгий Мелкадзе , Спартак
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