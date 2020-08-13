Кокорин не сыграет за «Спартак» в ближайших матчах 

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прошел медицинское обследование, сообщает Telegram-канал «Вы кого мне притащили!?». По его итогам у футболиста выявлено повреждение икроножной мышцы.

Оно оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее. По предварительным данным, Кокорин пропустит порядка двух недель. Таким образом, он пропустит ближайшие матчи «Спартака» с «Ахматом» и «Уфой».

Кокорин, подписавший контракт со «Спартаком» этим летом, пропустил и матч 1-го тура российской премьер-лиги с «Сочи». В последнее время из-за травмы он не тренировался с командой.