Тедеско рассказал о ситуации с трансферами

«Ситуация простая: с момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству свои пожелания в плане трансферов. Могу заверить, клуб действительно работает над этим. Но ситуация с приобретением новых футболистов такова, что не всё получается быстро. Иногда лучше взять паузу, лучше обдумать решение. Покупка и интеграция футболиста в команду — дело непростое. Это тонкий вопрос, здесь ошибок совершать нельзя. Клуб знает наши пожелания, они согласны и работа ведётся», — сказал Тедеско.