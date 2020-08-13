Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Тедеско рассказала о работе «Спартака» на трансферном рынке 

RT на русском 2 часа назад
Тедеско рассказал о ситуации с трансферами
Фото: ФК "Спартак"
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что клуб работает над усилением состава на трансферном рынке.

«Ситуация простая: с момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству свои пожелания в плане трансферов. Могу заверить, клуб действительно работает над этим. Но ситуация с приобретением новых футболистов такова, что не всё получается быстро. Иногда лучше взять паузу, лучше обдумать решение. Покупка и интеграция футболиста в команду — дело непростое. Это тонкий вопрос, здесь ошибок совершать нельзя. Клуб знает наши пожелания, они согласны и работа ведётся», — сказал Тедеско.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал свободного агента, форварда Александра Кокорина, и приобрёл у «Уфы» полузащитника Остона Урунова.
Видео дня. «Спартак» продолжит выступление в РПЛ
RT на русском: последние новости
Барановская рассказала о первом заработанном Аршавиным миллионе Барановская рассказала о первом заработанном Аршавиным миллионе Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях заболевания коронавирусом Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях заболевания коронавирусом Журналист: «Ювентус» хочет избавиться от Роналду Журналист: «Ювентус» хочет избавиться от Роналду
Футбол , Доменико Тедеско , Александр Кокорин , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Широков оправдался за избиение судьи
Широков оправдался за избиение судьи
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение