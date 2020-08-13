В окружении Роналду высказались о «Барселоне»

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Окружение футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду опровергло информацию о том, что игрока предлагали "Барселоне", сообщает As.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жорже Мендеш, агент Роналду, предложил услуги своего клиента ряду клубов, в том числе "Барселоне".

Окружение португальца назвало это информацию "ложью" и сообщило, что Роналду счастлив в Турине и намерен отработать до конца контракт с "Ювентусом".