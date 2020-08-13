В окружении Роналду высказались о «Барселоне»

Окружение футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду опровергло информацию о том, что игрока предлагали "Барселоне", сообщает As.
Ранее в СМИ появилась информация, что Жорже Мендеш, агент Роналду, предложил услуги своего клиента ряду клубов, в том числе "Барселоне".
Окружение португальца назвало это информацию "ложью" и сообщило, что Роналду счастлив в Турине и намерен отработать до конца контракт с "Ювентусом".
Роналду с 2003 по 2009 год играл за "Манчестер Юнайтед", с 2009 по 2018-й защищал цвета мадридского "Реала", а с 2018-го выступает за "Ювентус". Контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.