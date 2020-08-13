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Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Футболист сборной Белоруссии арестован за участие в протестах
Фото: ФК Динамо-Минск
Нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».
28-летний форвард арестован на семь суток. Сорока — не первый спортсмен, задержанный в ходе беспорядков в Белоруссии. Под арестом также находится и боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кудин.
Протестующие требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Согласно официальным данным, политик 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники акций применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.
Сорока известен по выступлениям за бельгийский «Локерен» и минское «Динамо». В составе сборной Белоруссии нападающий провел 14 матчей и забил семь голов.
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Футбол , Александр Лукашенко , Динамо
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